Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisinin İlk 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında Beşiktaş
ile Fenerbahçe
karşı karşıya gelecek. Vodafone Park
'ta saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım
düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy
ve Asım Yusuf Öz
üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır
olacak.
Son 5 lig maçında 4 galibiyet alarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, derbiyi de kazanarak hem formunu devam ettirmek, hem de Medipol Başakşehir
ve Galatasaray
'ın maçlarını kazandığı haftada zirve ile arasının açılmamasını istiyor. Ligdeki son iki maçından galibiyet çıkaramayan Fenerbahçe ise moral bulmayı ve küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor.
Kritik derbide iki takımın ilk 11'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül
, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan Toköz
, Lens, Kagawa, Güven Yalçın
, Burak Yılmaz
FENERBAHÇE: Volkan Demirel
- Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar
, Hasan Ali Kaldırım
, Mehmet Topal
, Tolgay Arslan, Dirar, Zajc, Moses, Soldado
Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA