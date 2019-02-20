20 Şubat 2019, 19:24
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Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Pazartesi günü Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

ANTRENMAN ŞUT ÇALIŞMASI İLE SONA ERDİ

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş Spor Kulübü,Beşiktaş,Fenerbahçe
Kaynak: AA


YORUMLAR (4)
GS 1905: alt sıralardaki takımlar bazen sürpriz yapabiliyo, dikkatli olması lazım bejekenin :)
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KSK Lİ MESUT: Bide derbi demeleri yokmu. Bende buna tutuluyorum iyimi. bir fenerbahçe li olarak, tek derbi Fenerbahçe, Galatasaray maçıdır. Tinerciler avuturlar kendilerini anca. Bildiğin derbicik bu...
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AVCI: 18 kişilik kadroyu top toplamaya çağırcaklarmış.
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FB: Avrupa liginde oynamıyacakmı
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