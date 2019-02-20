Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti. Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesislerinde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, ilk bölümde pas ve taktik çalışmalar yaptı.

ANTRENMAN ŞUT ÇALIŞMASI İLE SONA ERDİ

Antrenman, yarı sahada oynanan taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA