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Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

21.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:57 Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 16. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Antrenmana tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da antrenmanı izledi.

Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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