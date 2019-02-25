Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Kritik derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen oldu.