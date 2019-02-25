25 Şubat 2019, 10:36
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Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinin VAR hakemi, Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem Bülent Yıldırım düdük çalacak.

Kritik derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır, AVAR hakemleri ise Tarık Ongun ile Abdülkadir Bitigen oldu.

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Cüneyt Çakır, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (8)
AKŞAMA KARTAL ÇEVİRME VAR : Şenol güneş ve cüneyt çakırdan beklentilermiz büyük şenol güneş bu sefer güzel bir oyun sergiler eğer beğenmezlerse araya cüneyt çakır girer
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YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR: hiç bir gelişmiş ülkenin veya gelişmekte olan ülkenin tek kazancı vergi değildir olamazda. Ama maalesef biz üretmiyoruz sadece tüketip vergiyi arttırıyoruz. milletin sırtına biniliyor ama ne yazık ki millet halinden memnun. Yazacak yer yok :)
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  • GS 1905 : Konumuz aksamki Besiktas Fenerbahce maci reis, takilma boyle seylere :))
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MERHABA : O zaman Fenerbahçe nin hiçbir pozisyonu izlenmeyecek demektir
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GS 1905: İnsallah kuşlar yine kavga etmez akşam
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