Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu

<p>Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında <a class='keyword' href='/besiktas/' title='Beşiktaş'>Beşiktaş</a> evinde <a class='keyword' href='/fenerbahce/' title='Fenerbahçe'>Fenerbahçe</a>'yi konuk edecek. Saat 21.00'de başlayacak mücadelede hakem <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bulent-yildirim/' title='Bülent Yıldırım'>Bülent Yıldırım</a> düdük çalacak.</p><p>Kritik derbinin VAR hakemi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cuneyt-cakir/' title='Cüneyt Çakır'>Cüneyt Çakır</a>, AVAR hakemleri ise <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/tarik-ongun/' title='Tarık Ongun'>Tarık Ongun</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/abdulkadir-bitigen/' title='Abdülkadir Bitigen'>Abdülkadir Bitigen</a> oldu.</p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/25/besiktas-fenerbahce-macinin-var-hakemi-cuneyt-11776695_6119_m.jpg' title='Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi <a class='keyword' href='/cuneyt-cakir/' title='Cüneyt Çakır'>Cüneyt Çakır</a> Oldu'></figure></div>