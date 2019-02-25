25 Şubat 2019, 19:37
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Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe

Haftanın kapanış maçı, dev derbiye sahne olacak. Saat 21:00'de başlayacak olan zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Ligde haftanın maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Dev derbiyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 21:00'de başlayan mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay, Zajc, Moses, Soldado

29 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadığı son 29 maçın sadece beşinde mağlup oldu. Ancak bu beş yenilginin tamamı deplasmanda geldi. Sarı-lacivertli takım 15 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de berabere kaldı.

SON 7 DERBİDE 13 KIRMIZI KART

Öte yandan Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son yedi resmi maçta toplam 13 kırmızı kart çıktı.

Vodafone Park, Beşiktaş, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (21)
FB......BJK: Mehmet Yılmaz:şom ağızlı...:)
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BEHLÜL: tabi sizin için zor tabi 20 yıl gs 15 yıl bjk bu sahada yüzü gülmedi
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ADİNİZİ YAZİN: benim dami 5:0. besiktas
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YUSUF: CİNCONLULAR BEYİNİZ BELLİ KONUŞMAYIN BOŞUNA TOSTLAR İPTAL
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AHMETS: RİZE oldu. FÜZE tutulmaz. haftaya. FB İLE. bu maç berabere. dostluk kazansın.
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