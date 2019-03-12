12 Mart 2019, 23:24
»»

Beşiktaş, Fıba Şampiyonlar Ligi'ne Veda Etti

Beşiktaş, Fıba Şampiyonlar Ligi

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Nanterre 92'ye 62-60 mağlup olarak lige veda etti.

Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Nanterre 92'ye 62-60 mağlup olarak lige veda etti.

Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında ise rakibine 68-59 mağlup olmuştu.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sergiy Zashchuk xx, Oskars Lucis xx, Ademir Zurapovic xx

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xxx 17, Can Maxim Mutaf x, Erkan Veyseloğlu x 4, Burak Can Yıldızlı xx 7, Buva xxx 13, Samet Geyik x 2, Gibson xx 15, Kenan Sipahi x, Alexander xx 2

Başantrenör: Dusko Ivanovic

Nanterre 92: Senglin xxx 18, Konate xx 7, Treadwell xx 6, Invernizzi x 8, Gamble x 5, Palsson xx 11, Juskevicius x 4, Carne x 3

Başantrenör: Pascal Donnadieu

1. Periyot: 14-7 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

Devre: 26-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)

3. Periyot: 40-44 (Nanterre lehine) - İSTANBUL Beşiktaş Spor Kulübü, Nanterre, Beşiktaş, Spor
Kaynak: İHA


YORUMLAR