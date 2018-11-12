Beşiktaş Filede Avantaj Peşinde

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul'da Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında avantajlı bir skor almaya çalışacak.
Takımlar arasındaki ikinci maç, 15 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da aynı salonda yapılacak.
Siyah-beyazlılar, Kadınlar Balkan Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.
Kosova,voleybol,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:40