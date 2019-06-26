26.06.2019 22:41
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Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, "Kagawa'nın bize gelmeden evvel de İspanya'da oynama hayali vardı. Orada istediği teklifi bulamazsa teknik ekibin isteği doğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz." dedi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, beIN Sports'a flaş açıklamalarda bulundu. Naibi, "Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz." dedi.

"İSPANYA'DA OYNAMA HAYALİ VARDI"

Naibi, Kagawa ile devam edip etmeyeceklerine dair, "Kagawa'nın bize gelmeden evvel de İspanya 'da oynama hayali vardı. İspanya 'da kontrat arayacak. İstediği kontratı bulursa orada devam edeceğini düşünüyorum. Teknik ekibin isteği doğrultusunda Kagawa transferini gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi'den Shinji Kagawa açıklaması
beIN , İspanya , Futbol , Beşiktaş , Spor

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