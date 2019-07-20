Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi

Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

20.07.2019 15:15 Beşiktaş Futbol Takımı
Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

Yeni sezon çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara yeni sezon ile bilgilendirmeler yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgiler verildiği bildirildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Futbol, Riva, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:09   (Özel haber) Hikmet Karaman: "Transferde nokta atışı yapacağımız yer hücum bölgesi"
17:06   Floransa'da Fatih Terim heyecanı
17:05   "Hayalci değiliz, hayallerimiz var"
16:48   Kayserispor Avusturya'da hazırlıklarını sürdürüyor
16:48   Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
16:42   İsmail Kartal: Frey ve Barış konusunda girişimimiz oldu
16:38   İş adamından Ağrıspor'a transfer desteği