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Beşiktaş Futbol Takımı'na yeni sezon kuralları hakkında bilgi verildi

Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi.

20.07.2019 15:20 Beşiktaş Futbol Takımı
Yeni sezon çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi verildi. Yeni sezon çalışmalarını Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde sürdüren Beşiktaş'ta futbolculara yeni sezon ile bilgilendirmeler yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, TFF Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgiler verildiği bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Futbol, Riva, Güncel

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