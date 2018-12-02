Beşiktaş-Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş
ile Galatasaray
arasında oynanacak derbi maçın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır
, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip Uysal
, Vida, Caner Erkin
, Medel, Dorukhan Toköz
, Quaresma
, Ljajic, Mustafa Pektemek
, Güven Yalçın
Galatasaray: Muslera
, Mariano, Ozan Kabak
, Ahmet Çalık
, Nagatomo, Maicon
, Fernando, Selçuk İnan
, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok
Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 19:06