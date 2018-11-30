Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk Golü Atan Kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Pazar günü yapılacak yılın son derbisi için geri sayım sürerken, iki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip, sadece bir kez yenildi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

15 KEZ GALATASARAY, 9 KEZ BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti. Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.