30 Kasım 2018, 13:20
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Beşiktaş-Galatasaray Derbisinde İlk Golü Atan Kaybetmiyor

Beşiktaş ile Galatasaray arasında en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında öne geçen taraf sadece bir kez yenildi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Pazar günü yapılacak yılın son derbisi için geri sayım sürerken, iki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip, sadece bir kez yenildi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

15 KEZ GALATASARAY, 9 KEZ BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti. Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.

Aralık,Galatasaray,Beşiktaş
30 Kasım 2018 Cuma 13:20



YORUMLAR (3)
CÜNEYT ÇAKIR BJK DÜŞMANIDIR: BU MAÇTA GS YİDE YENECEĞİZ CÜNEYT ÇAKIRIDA YENECEĞİZ.
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28: Beşiktaş Türkiyenin en büyük kilitleleyicisidir.O kadar.
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ŞAPKACI: BU İSTATİSTİK GALATASARAY İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR Kİ ZATEN AKHİSARLA-ALANYAYLA-MALATYAYLA DAHİ İLK GOLÜ YEYİNCE KURABİYE GİBİ DAĞILIYORUZ. F. TERİM GELELİ BAKIN BİR KAÇ MAÇ DIŞINDA 1-0, 2-0 ÖNDEYKEN DAHİ RAKİPTEN TOP ALAMAYIP TEK KALE OYNAMALARINA FIRSAT VERİYOR VE MAÇI TEHLİKEYE ATIYORUZ. FATİH TERİM BENCE BİTMİŞTİR. TEŞEKKÜR EDİLİP İHRAÇ EDİLEREK YERİNE UZUN YILLARI PLANLAYACAK BİLGİLİ BİR AVRUPALI GETİRİLMELİDİR. TUDOR 2 MAÇ KAYBETTİ İSTİFAA. İSTİFA DİYE DİYE POSTALADINIZ ŞİMDİ NİYE ALKIŞ?
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