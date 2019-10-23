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Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır...

23.10.2019 11:35

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş- Galatasaray derbisini de hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği duyuruldu. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belirlendi. 27 Ekim Pazar günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçını ise hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği açıklandı. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Derbinin VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

Merkez Hakem Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde:

25 EKİM CUMA

20.30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

26 EKİM CUMARTESİ

15.00 Sivasspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

17.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Serkan Tokat

20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ali Şansalan

27 EKİM PAZAR

14.00 Yeni Malatyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük

16.30 Göztepe - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

16.30 Gençlerbirliği - Denizlispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş - Galatasaray: Mete Kalkavan

28 EKİM PAZARTESİ

20.00 Medipol Başakşehir - Trabzonspor: Ali Palabıyık

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Beşiktaş-Galatasaray derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Mete Kalkavan, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (7)
KARAKARTAL:bjk 3 - 0 Gs
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0 0
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KİCKBOXER:GS BİZE 4 ATAR BU PAZAR FİKO SENİN ESERİN BUNLAR
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1 2
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EFEDAYI:Var''da Cüneyt Çakır olmasa Kalkavan Galatasaray''ı çok kötü yakardı. Galatasaray Kalkavan''a rağmen çok rahat kazanır.
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KALKAVANLAR:Sülale boyu fenerasyonludur ........
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2 5
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KAPTAN:Nur Cebi Yonetseydi
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4 4
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Q7:geçen seneki hakemler görevden alınınca biraz bocaladınız ama bunlarda yeter size korma. AL MUZ YE
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2 0
FENERBAHÇELİ TAHİR:yine beşiktaşı doğrayacaklar. . . .
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5 4
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