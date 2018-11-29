Beşiktaş-Galatasaray Derbisinin Biletleri Satışa Çıkarıldı

29 Kasım 2018 Perşembe 11:38



29 Kasım 2018 Perşembe 11:38

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu.Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 165 ile bin 100 lira aralığında olduğu aktarıldı.Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:Kategori 1: 495 liraKategori 2: 440 liraKategori 3: 385 liraKategori 4: 360 liraKategori 5: 330 liraKategori 6: 305 liraKategori 7: 175 liraKategori 8: 165 liraVIP: 900 lira1903 A-E Blok: 900 lira1903 B-D Blok: Bin lira1903 C Blok: Bin 100 lira