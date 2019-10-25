Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıktı

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın en düşük bilet fiyatı 150 lira, en pahalısı ise bin 100 lira olarak belirlendi.
Sadece Passolig kart sahiplerinin alabileceği biletler, www.passo.com.tr , N'Kolay satış noktaları, Passo telefon uygulaması ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden satılıyor.
Biletlerin fiyatları tribün kategorilerine göre şöyle:
1. Kategori: 495 lira
2. Kategori: 440 lira
3. Kategori: 385 lira
4. Kategori: 360 lira
5. Kategori: 330 lira
6. Kategori: 305 lira
7. Kategori: 175 lira
8. Kategori: 150 lira
VIP: 900 lira
1903 Tribünü A-E Blok: 900 lira
1903 Tribünü B-D Blok: 1000 lira
1903 Tribünü C Blok: 1100 lira