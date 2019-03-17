Beşiktaş - Galatasaray Hdı Sigorta: 1-3

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson
, Çağla Akın
, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın
, Cansu Çetin
(Nursevil Aydınlar
Gökbudak)
SETLER: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27
SÜRE: 115 dakika (27, 23, 25, 40) Vestel
Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray
HDI Sigorta
, deplasmanda Beşiktaş
'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Janset, Sigorta, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA