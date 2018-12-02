Maçta İlk Gol Geldi! Beşiktaş, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, zirveye bir adım daha yaklaşmak için Vodafone Park'ta kozlarını paylaşıyor. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadele saat 20.00'de başladı.

Ligin 13. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2-0 geriye düşmesine rağmen Sarpsborg'a deplasmanda 3-2 üstünlük sağlamayı başardı ve derbiye bu motivasyonla çıkıyor.

Cezalı ve sakat oyuncuların yokluğunda sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray ise, "Üç büyükler" arasındaki yılın son derbisini kazanarak moral bulmak istiyor.

CANLI ANLATIM

33' Galatasaray gole çok yaklaştı. Kullanılan kornerde Ozan Kabak'ın vuruşunda top üst direkten döndü.

18' GOL! Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü ancak Cüneyt Çakır VAR'a gitti ve topun Eren'in eline çarptığını tespit etti. Bu pozisyonun ardından Beşiktaş, Ljajic'in penaltısıyla 1-0 öne geçti.

15' Beşiktaş'ın kullandığı serbest vuruşta Ljajic'in topu barajdan döndü.

1' Dev derbi başladı! İki takıma da başarılar...

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ:

Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner Erkin, Dorukhan, Medel, Quaresma, Adem Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın

GALATASARAY:

Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Feghouli, Onyekuru, Eren.