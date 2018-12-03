03 Aralık 2018, 09:39
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Beşiktaş, Galatasaray'ı Derbi Sonunda Candan Erçetin'in Şarkısıyla Vurdu

Beşiktaşlı görevliler, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi sonunda stat hoparlörlerinden, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan Candan Erçetin'in "Yüksek yüksek tepeler" türküsünü çalarak göndermede bulundu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin öncesinde Vodafone Park'ta ilginç görüntüler yaşandı.

Statta Yung Felix'in seslendirdiği Loco Loco şarkısı çalındı. Beşiktaş taraftarları da çalınan şarkıya eşlik ederek büyük coşku yaşadı.

Maç sonunda ise Vodafone Park'ta "Bir Aslan miyav dedi" ile "Yüksek yüksek tepeler" türküsü çalındı. Bilindiği üzere "Yüksek yüksek tepeler" türküsünü söyleyen Candan Erçetin, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapmıştı.

Beşiktaş,Candan Erçetin,Galatasaray
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:39



YORUMLAR (5)
FENERLİHALİT: bjk hd ??? hayda kendi cirkefliklerinizi görmezden geliyorsun ve oscar adayi hocanizida. . . yok kafasi yarilmismis. . . adam iceriye girdiginde birseyi yokdu sonra kafasi yarilmis kac dikis atilmis. . . tam sahtekarlarsiniz ya. . . birde fenerbahce yapmis herseyi ??? gördük pektemek ve tolga taraftarlari kiskirttigini. . . gec bu masum ayaklarini
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BJK: kına gecsinde para takılmaz biz dügünde taktık takımızı hahahahahh
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APTİ: bir cimbomlu olarak fb nin beşiktaştan daha deli kanlı olduğunu gördüm.demir ören başkan blk şampiyon
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4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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  • AZ GELİR : Hepiniz genel müdür yapsınlar bu istekler az gelir.
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