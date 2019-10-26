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Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

26.10.2019 21:20Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlandı
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında evinde Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, tam sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
(İHA)

Beşiktaş Spor Kulübü, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

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