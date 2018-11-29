Beşiktaş- Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.<br><br>Haftanın hakemleri şu şekilde: <br><br>YARIN <br><br>20: 00Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus) <br><br>20: 00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor (Halil Umut Meler) <br><br>CUMARTESİ <br><br>16: 00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor (Alper Ulusoy)<br><br>16: 00 Antalyaspor - Göztepe (Suat Arslanboğa)<br><br>19: 00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)<br><br>PAZAR<br><br>16: 00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık) <br><br>20: 00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)<br><br>PAZARTESİ <br><br>20: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)<br><br>20: 00 Fenerbahçe - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu) - İstanbul