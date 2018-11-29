29 Kasım 2018, 11:10
»»

Beşiktaş- Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Beşiktaş- Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş- Galatasaray maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Haftanın hakemleri şu şekilde:  

YARIN 

20: 00Çaykur Rizespor   MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)          

20: 00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor     (Halil Umut Meler)     

CUMARTESİ 

16: 00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor    (Alper Ulusoy)

16: 00 Antalyaspor  - Göztepe  (Suat Arslanboğa)

19: 00 Kayserispor- Trabzonspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

PAZAR

16: 00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ali Palabıyık)          

20: 00 Beşiktaş - Galatasaray (Cüneyt Çakır)

PAZARTESİ 

20: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor (Özgür Yankaya)

20: 00 Fenerbahçe  - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu) - İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 11:10



YORUMLAR