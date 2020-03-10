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Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş , Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray 'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, hastalığı henüz geçmeyen Caner Erkin katılmazken, Dorukhan Toköz ise çalışmalarına sahada devam etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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