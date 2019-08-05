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Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

Moise Kean transferiyle birlikte 3. forvet konumuna düşen Cenk Tosun'a Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu.

05.08.2019 16:51
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

Rekor ücretle 2017-2018 sezonunun devre arasında Everton'a transfer olan Cenk Tosun yol ayrımına geldi. Geçen sezon yedek kalan milli futbolcu, Everton'ın Moise Kean'i de almasıyla 3. forvet durumuna düştü. İngiliz basınına göre teknik direktör Marco Silva, Cenk Tosun'la görüşerek takımdan ayrılmasını istedi.

VEDAT'IN YANINA 2. FORVET

Bu gelişme sonrası üç büyükler harekete geçti. Vedat Muriç'in yanına bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe kısa süre içinde Cenk'le temasa geçecek. Falcao'yu bitirmek üzere olan G.Saray da gündemine milli futbolcuyu aldı. Cimbom, Mitroglou'nun yerine Cenk'i düşünüyor.

KARTAL ESKİ YILDIZINI İSTİYOR

Burak'ın sakatlığı sonrası forvet arayan Beşiktaş eski yıldızını gözüne kestirdi. Cenk'in önce Ada'da kalmak istediği, iyi bir teklif gelmezse Türkiye'yi düşüneceği öğrenildi.

EŞİ DÖNMEK İSTEMİYOR

Cenk Tosun'un Türkiye'ye transferinin önündeki en büyük engel eşi... Ece Tosun'un İngiltere'de yaşamına devam etmek istediği ve Cenk'e Premier Lig'den bir takıma gitmesi yönünde telkinde bulunduğu iddia ediliyor.

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Galatasaray, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

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