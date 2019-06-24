Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Gervinho'yu istiyor

Önümüzdeki sezona şampiyonluğa oynayacak güçlü kadrolarla girmek isteyen Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Parma Today adlı internet sitesi, Süper Lig'in üç büyüklerinin Parma'da forma giyen 32 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Gervinho ile ilgilendiğini yazdı.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK

Haberde üç kulübün de Parma'dan yıllık 1 milyon 300 bin euro kazanan yıldız oyuncu için daha yüksek maaşlar ödeyebilecekleri ancak henüz resmi bir teklifte bulunmadıkları ifade edildi. İtalyan kulübünün sportif direktörü Daniele Faggiano ise Gervinho ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada "Teklifler gelebilir. Ancak bu konuda oyuncunun ne düşündüğü de önemli." ifadelerini kullanmıştı.

(Fanatik)