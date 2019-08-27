Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 23.08.2019 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
FENERBAHÇE
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 24.08.2019 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-FENERBAHÇE A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 25.08.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KONYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2019-2010 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 6/5 Ek-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
JEAN MİCHAEL SERİ
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu JEAN MICHAEL SERI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.08.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.