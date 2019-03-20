Beşiktaş, Galatasaraylı Linnes'in Peşinde

Beşiktaş'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi... fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes'in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.

Fotospor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray'la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.