Beşiktaş, Galatasaraylı Linnes'in Peşinde

Beşiktaş'ın Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes ile ilgilendiği öğrenildi.
Galatasaray'a gelmeden önce Martin Linnes uzun süredir Beşiktaş'ın gündemindeydi... fakat Norveçliye, sarı-kırmızılı forma nasip oldu. Linnes'in sözleşmesi ise sezon sonunda bitiyor.
Fotospor'da yer alan habere göre; Galatasaray'la sözleşme yenileyeceği iddiaları hergün manşetlerde yer alsada henüz net bir açıklama yok. Bu da scout raporları bilgisayarlarında duran Beşiktaşlı yöneticilere ''acaba'' dedirtiyor. Eğer Linnes, Galatasaray'la anlaşamazsa teklif yapılması konuşuluyor.
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