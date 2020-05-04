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Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor

Beşiktaş, maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında kiraladığı Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

04.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 04.05.2020 22:40

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünüyor.

6 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kevin Prince Boateng, devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından 1,5 yıllığına kiralanmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 6 lig maçında 2 gol atmıştı.

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng’i gönderiyor
Etiketler: Kevin Prince Boateng, Loris Karius, Beşiktaş, Spor, Haber
Yorumlar (2)
BLADE: İyi olur habire İnstagramda simariyor bize topcu lazim magazin maymunu degil. Geldi 2 mac oynadi 3 mac çop ,gs macinda batirdi.. artik magazin sosyal medya bagimli topcular istemiyoruz
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TABAK: Bizim pazarda limoncu hasan emmi var 64 yaşında sokağa çıkma yasağı da vurmuyor biz alalım
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