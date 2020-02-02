Haberler » Spor » Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı - Spor

Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı.

02.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:05Beşiktaş, Gaziantep FK hazırlıklarına başladı
Süper Lig'in 21. haftasında FK'yı konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarına sabah yaptığı yenileme antrenmanıyla başladı. Siyah-beyazlılar sakatlığı bulunan Lens dışında tam kadro çalıştı.

Süper Lig'in 20. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkan ve Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu maçın ardından ara vermeden Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman 1 saat sürdü. Basına açık olarak yapılan çalışmada, Rizespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan isimler yenileme idmanı yaptı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı tam olarak geçmeyen Lens dışında eksik isim bulunmazken, Dorukhan da fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı. Düz koşu, istasyon çalışması, 5'e 2 top kapma idmanı ve son olarak da şut çalışması yapan futbolcular, ısınma hareketleri yaparak çalışmayı tamamladılar. Yarın izin yapacak olan siyah-beyazlılar, salı günü saat 11.30'da basına açık olarak hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Gaziantep, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 15:02:43