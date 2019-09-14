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Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş'ta Domagoj Vida ve Muhammed Elneny, Gazişehir'de ise Kayode kırmızı kart gördü.

14.09.2019 19:01

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Gazişehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Twumasi 58. dakikada Güray Vural ve 79. dakikada Chibsah kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 83. dakikada Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

MAÇTA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Beşiktaş'ta 6. dakikada Domagoj Vida ve 76. dakikada Muhammed Elneny,Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode 75. dakikada kırmızı kart gördü. 4 puanda kalan Beşiktaş, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 7 puana yükselen Gazişehir Gaziantep ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu

Gaziantep, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(59)
BZZTT:fener bu takıma 5 atınca birileri bunu saymayız diyodu gazişehiri hor görüyodu
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AYVANSARAYLI111:En çok güldüğüm de Avrupa''nın kadro dışı kalmış, müzmin sakat ya da 2. sınıf futbolcularını basınımızın ''Dünya Yıldızı'' diye allayıp pullayıp Kulüp yöneticilerine yağcılık yapmasıdır. Sonra ara ki bulasın dünya yıldızını. .
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AYVANSARAYLI111:BJK nın durumu tam bir ''pilotaj'' hatasıdır. B. Şehir gibi taraftarı, seyircisi, camia baskısı olmayan bir kulüpten başka yerde kariyer yapmamış (Milli takımdaki başarısızlığını saymıyorum) 56 yalında bir Teknik Adamı, İstanbul büyüklerinden birinin başına getirmek başlı başına bir öngörü noksanlığıdır. Bunun hesabını verecek olan da Başkandır. Adam hala oyun sistemi deniyor.
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YORUM VE HABER AYRINTISI:siyah-beyazlı ekip 3-2 mağlup ayrıldı ne kadar samimi ve hoşgörülü bir haber yani yenilmedi 3-2 mağlup ayrıldı istese yenerdi de yenmeden mağlup ayrılayım dedi gibi oysa karşı takımın habercisi net bir manşet attı 3-2 kazandık yada yendik gençler size tavsiyem bugün siyah-beyazlı ekip 28-0 galip gelseydi yarın sizin için ne değişirdi futbol bonboş iştir kafayı takmayın
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ANADOLU COCUGU.:Futbol da oyun disiplinimiz yok türk oyuncular parayi gördümü kendilerini kiral zannediyorlar yabacilar ise hak etmedigi paralari aliyorlar sporcu ahlaki türkiyemizde hic yok bir gercek var paralarimiz bir zaman beyenmeyip oynatmadigimiz afrikalilara gidiyor güzel ülkemin paralari yabancilara gidiyor türkiye bütün kendi genclerimize yönellmeli disiplinli sekilde sporcu yetistirmeliyiz paramiza fakir ülkemize yazik yabanci futbolcu yasaklanmasi gerek yurt disinda kac sporcumuz var yetkililer oturup kadar vermeli.
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ASLI:BİRİCİK AŞKIM KARA KARTALIM ŞANSIN BOL VURDUĞUN GOL OLSUN HEP YÜKSEKLERDE UÇ
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10 24
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HAHAHA:Yüksekse uçamıyor forveti yok yerlerde sürünüyor şimdi iki sıfır oldu
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KAPLAN:Tabi caniiim
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ENAYİ TARAFTAR GELSİN PARALAR:Avrupa''da bizi rezil eden kara kartal umarım küme düşersiniz inşallah. Fikret Orman paraları yiyor kadınlarla çatır çutur. Bazı tinerciler de hala kara kartalım diye destekliyorlar.
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AYVANSARAYLI111:Yoo, haksızlık etme, son yıllarda BJK ülkemizi iyi temsil etti. 8 gollü Arsenal maçını söylüyorsan o istisnai bir durum. Ona bakarsan G. Sarayda sadece 2013 te 4 şampiyonlar ligi maçında Real den tam 15 gol yemişti.
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