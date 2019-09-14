Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın çıktığı maçta siyah-beyazlılar mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. Gazişehir'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Twumasi 58. dakikada Güray Vural ve 79. dakikada Chibsah kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 83. dakikada Umut Nayir ve 84. dakikada Atiba Hutchinson'dan geldi.

MAÇTA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Beşiktaş'ta 6. dakikada Domagoj Vida ve 76. dakikada Muhammed Elneny,Gazişehir Gaziantep'te ise Kayode 75. dakikada kırmızı kart gördü. 4 puanda kalan Beşiktaş, önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. 7 puana yükselen Gazişehir Gaziantep ise Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.