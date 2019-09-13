Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamlandı

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

13.09.2019 13:40Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamlandı
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik çalışması, çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Burak Yılmaz özel programına devam ederken Oğuzhan Özyakup ise salonda çalıştı.

Beşiktaş, saat 16.00'da özel uçakla Gaziantep'e gidecek ve kampa girecek. - İSTANBUL

Beşiktaş Spor Kulübü, Gaziantep, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:00 Denizlispor'un borcu 31 milyon TL!
17:00 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa'yı 80-66 mağlup eden Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu.
16:59 Galatasaray'da Fatih Terim ile Abdurrahim Albayrak arasında soğuk savaş yaşandığı iddia edildi
16:57 Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye ayağında Lappi lider
16:52 Sivasspor kafilesi İstanbul'a gitti
16:51 Ardahan'da kulübe destek için '100 altın adam' aranıyor
16:48 "Yönetim anlamında şeffaflıktan hiçbir zaman vazgeçmedik"