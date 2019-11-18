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Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası!

Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Gedson Fernandes için Portekiz ekibine 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

18.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:12

Ara transfer döneminde öncelikle forvet alacak olan 'ın, istenen şartların oluşması durumunda aynı zamanda geleceğe de yatırım olarak bir iki takviye daha yapabileceği öğrenildi.

1.5 YILLIK KİRALAMA İÇİN TEKLİF YAPILDI

'ın bu prensip doğrultusunda Benficalı Gedson Fernandes için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncu için Talisca formülünü işletecek olan Siyah-Beyazlılar'ın tarak kemiğindeki sakatlığının ardından forma şansı azalan oyuncu için 1.5 yıllık kiralama teklifi ile kapıyı çaldıkları ifade edildi.

SADECE 6 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Ancak Beşiktaş bu kez daha uygun bir anlaşma yaparak satın alma opsiyonunu düşük tutmaya çalışacak. Talisca'da bu opsiyon yüksek olduğu için yıldız futbolcu elde tutulamamıştı. Beşiktaş yönetimi öncelikle genç futbolcunun menajeri ile ön görüşme yaptıktan sonra Benfica yönetimi ile temasa geçti. Görüşmelerin şimdilik olumlu yönde seyrettiği ve tarafların ocak ayında bir kez daha bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Fernandes bu sezon sadece 6 karşılaşmada forma şansı buldu.

(Star)

Beşiktaş, Gedson Fernandes için Benfica'ya teklif yaptı iddiası!

Beşiktaş, Benfica, Kartal, Spor


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