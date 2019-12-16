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Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor

Beşiktaş Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Futbol Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, genç oyuncuları Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.

16.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:04Beşiktaş, genç futbolcu Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmeye çalışıyor
Beşiktaş Kulübü Transfer, Oyuncu İzleme ve Yapılanması Sorumlusu Erdal Torunoğulları, genç oyuncuları Ajdin Hasic'in imza parasını düşürmek istediklerini söyledi.
Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'ın siyah-beyazlı kulübü takip eden gazeteciler için düzenlediği kahvaltıya katılan Torunoğulları, sezon başından beri takımda yer alan Bosna Hersekli futbolcunun önceki yönetim döneminde yapılan sözleşmesinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
Hasic ile görüştüklerini belirten Torunoğulları, "2 milyon avro imza parası üzerinden sözleşme yapılmış. Biz oyuncunun oynamasını istiyoruz ama rakamın daha aşağı çekilmesi için görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Erdal Torunoğulları, kadrolarında 13 yabancı futbolcunun bulunduğunu, kalan 1 kişilik kontenjanı santrfordan yana kullanmak istediklerini kaydetti.

Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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