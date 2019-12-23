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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Aralık Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

23.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:22 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
, Süper Lig'in 17. haftasında 27 Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı.
Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 25 Aralık Çarşamba günü devam edecek.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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