Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Gençlerbirliği muhtemel 11 ler! Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Ligin ilk yarısının bitmesine kısa süre kala maç öncesi iki takımda hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye başladı. Peki Beşiktaş Gençlerbirliği maçı şifresiz mi, Beşiktaş Gençlerbirliği muhtemel 11 ler ve Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş Gençlerbirliği hakemi kim?

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ücretli bir platform olan beıIN SPORT'tan yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11 LER!

Beşiktaş: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Umut

Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Sessegnon, Yasin, Candeias, Sefa, Mats, Ayite

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAKAT VE CEZALILAR

Beşiktaş Sakatlar: Douglas, Dorukhan, Burak

Beşiktaş Cezalılar: Lens

Gençlerbirliği Sakatlar: Ahmet, Sio, Halil İbrahim

Gençlerbirliği Cezalılar: Berat, Stancu, Fabricio

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçında hakemi Fırat Aydınus düdük çalacak.

FIRAT AYDINUS(Hakem)

ALEKS TAŞCIOĞLU(1. Yardımcı Hakem)

ERDEM BAYIK(2. Yardımcı Hakem)

CANER AK(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

KEMAL YILMAZ(AVAR)