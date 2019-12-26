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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır

Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

26.12.2019 20:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:46 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır
Süper Lig'in 17. ve ilk yarının son hafta maçında yarın 'ni konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma bölümünün ardından istasyon koşularıyla devam eden idmanda siyah-beyazlı ekip, pas ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, tam sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco idmana katılmadı.
Taraftarlardan büyük destek
Siyah-beyazlı ekibin idmanını çok sayıda taraftar takip etti.
Meşaleler yakan ve tezahüratlar yapan siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına desteklerini gösterip, yarınki maç öncesi başarı dileklerinde bulundu.

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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