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Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasının açılış maçında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. 2 haftadır mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek ligin ilk yarısını 3 puanla tamamlamak istiyor. Beşiktaş - Gençlerbirliği öncesi, iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

27.12.2019 20:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:04 Beşiktaş-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu

, Toto Süper Lig'in 17. haftasında 'ni ağırlıyor.

Saat 20:30'da Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, son 2 haftada aldığı mağlubiyetleri telafi ederek 3 puana uzanmak ve ligin ilk yarısını galibiyetle tamamlamak istiyor.

Son haftaların formda takımlarından Gençlerbirliği ise, puan ya da puanlarla ayrılarak ligin ikinci yarısına umutlu girmek istiyor.

Bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

BEŞİKTAŞ: Karius; Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin; Atiba, Elneny; Diaby, Ljajic, N'Koudou; Umut Nayir.

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin, Sessegnon, Candeias, Sefa, Ayite, Nadir


Gençlerbirliği, Vodafone Park, Beşiktaş, Sportradar, Spor

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