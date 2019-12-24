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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının biletlerini satışa sundu

Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

24.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:59 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının biletlerini satışa sundu
Süper Lig'in 17. haftasında taraftarı önünde 'ni konuk edecek olan , bu karşılaşmanın biletlerini satışa sundu.

Süper Lig'in ilk yarısını Gençlerbirliği maçıyla tamamlayacak olan Beşiktaş, 27 Aralık Cuma günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta Başkent temsilcisini konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmanın biletlerinin satışına bugün başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden açıklanan bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori 265TL

2. Kategori 250TL

3. Kategori 225TL

4. Kategori 215TL

5. Kategori 180TL

6. Kategori 165TL

7. Kategori 110TL

8. Kategori 100TL

VIP: 750TL

1903 A-E: 750TL

1903 B-D: 825TL

1903 C: 875TL - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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