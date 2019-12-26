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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

26.12.2019 21:08 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:15 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
, Süper Lig'in 17. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağmur altında yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. İdman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen; Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Burak Yılmaz ve Enzo Roco katılmadı. - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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