Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın!

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı ve kurmayları Nevzat Demir Tesisleri'nde üs kurdu. Yeni sezon planlaması için yoğun mesai harcayan Avcı, oyuncuların değerlerinin analizini yaptırıyor. Abdullah Avcı, yeni sezonda futbol takımı için çıkacak yemek menüsünü de gözden geçirecek ve oyunculara doğal takviyeler getirtecek.

AVCI 4 BÖLGEYE TRANSFER İSTİYOR

Siyah beyazlılarda Fikret Orman, Serdal Adalı ve Abdullah Avcı transferler için bir araya gelecek. Yapılacak zirvede gidecek ve gelecek oyuncular masaya yatırılacak. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi ise bütçeyi düşürerek takım içindeki dengeleri korumak. Abdullah Avcı'nın yönetimden ilk etapta sol stoper, sol bek, orta saha ve kanat transferi istediği bilgisine ulaşıldı.

UMUT VE ERTAÇ BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Caiuby'i kanat mevkisi için düşünen siyah beyazlıların, Nürnbergli stoper Margreitter ile de anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Margreitter'in Beşiktaştan 1.2 milyon euro maaş istediği ise gelen haberler arasında. Siyah beyazlılara en yakın isimler ise Umut Meraş ve sözleşmesi elinde bulunan Ertaç Özbir... Beşiktaş'ın, iki oyuncunun transferini önümüzdeki hafta sonuçlandırması bekleniyor.

TAYLAN ERZURUMSPOR'DAN İZİN İSTEDİ

Taylan Antalyalı ise Beşiktaş'tan haber bekliyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli istediği öğrenilirken, Taylan'ın İstanbul'a gelebilmek için izin istediği öğrenildi.

(beIN Sports)