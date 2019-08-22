Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ÖDENECEK RAKAM

Beşiktaş'ın, Fransız kanat oyuncusu için Tottenham Kulübü'ne 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu ise yıllık 1,6 milyon euro alacak.