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Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Beşiktaş'ın, Fransız kanat oyuncusu için Tottenham Kulübü'ne 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu ise yıllık 1,6 milyon euro alacak.

22.08.2019 14:11
Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama;

"Tottenham kulübünden transfer edilen Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE ÖDENECEK RAKAM

Beşiktaş'ın, Fransız kanat oyuncusu için Tottenham Kulübü'ne 4,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Oyuncu ise yıllık 1,6 milyon euro alacak.

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Beşiktaş Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş Spor Kulübü, Tottenham, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
GOMEZ: gomezden sonra beni en çok beklentiye sokan heyecanlandıran oyuncu oldu. arkadaşlar oyunucuyu takip eden birisi olarak söylüyorum çok çevik çok hızlı topla oynamayı çok seven bir oyuncu. istediği çıkışı marsilyada yakalamıştı mükemmel gidiyordu fakat preimer ligte tottenham da çok iyi oyuncuların arkasında kaldığı için ileriye gidemedi. süper ligi tozu dumana katar. bilindik oyuncuyla karşılaştırmamı isterseniz bruma derim.
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