Beşiktaş Gerçekleri

Beşiktaş 'ın başında 4. sezonunu geçiren Şenol Güneş'le en kötü dönemini yaşayan, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste aldığı başarısız sonuçlarla hedeflerinden uzaklaşan siyah-beyazlıların durumu bütün camiayı olumsuz etkilerken, taraflı tarafsız herkes, takımın neden böyle bir tablonun içerisinde olduğunu merak ediyor.

Son olarak Güneş ile ortak basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna "problem yok" mesajı veren Başkan Fikret Orman , "paralar nerede" tezahüratı nedeniyle, Divan Kurulu'nda "hodri meydan" dedi. Başkan Fikret Orman yaptığı "düello" davetiyle topu muhalefete atarken, Milliyet sorunların temeline inerek tüm yaşananların perde arkasını masaya yatırdı. İşte çözülmenin gerekçeleri olarak bir süredir Beşiktaş kulislerinde tartışılan konuların detayları...

1) YÖNETİM PRİMLERİ RAFA KALDIRDI

Başkan Fikret Orman'ın geçen sene kaçan şampiyonluğa çok üzülmesi ve belli etmese de takıma kırgın olması, tesislerde en çok konuşulan konulardan biri. Yönetimin, yüksek maaş alan bazı oyunculardan indirim istemesi ve bazı maçların primlerinin henüz ödenmemiş olmasına, siyah-beyazlı futbolcular, "ceza" olarak bakıyor.

Maaşların gecikmesini anlayışla karşılayan futbolcular, primler konusunda ise çok hassas davranıyor. Yönetimin bu seneki Avrupa kupası ve derbi maçlarında prim vaat etmemesi nedeniyle, futbolcuların maçlara, "nasılsa prim yok" psikolojiyle çıktığı belirtildi.

2) GUTİ VE MANSIZ YETERSİZ KALDI

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon başında Guti'yi yardımcı antrenörlüğe getirmesi üzerine, Şenol Güneş'in de İlhan Mansız'ı istemesiyle yedek kulübesi daha da genişlerken, iki antrenörün yeteri kadar katkı sağlayamadığı aktarıldı.

Basında yer alan İlhan Mansız'ın sağlık heyetiyle tartışma haberlerindeki "yumruklaşma" iddiası gerçek olmasa da, Mansız'ın gösterdiği bu tepkiyi, yönetim ve teknik heyetin onaylamadığı vurgulandı. Guti'nin ise hem maçlarda hem de tesislerde takımla iletişiminin soğuk olması yönetimi düşündüren bir başka konu.

Öte yandan yönetimin takım içerisinde istemediği ve Şenol Güneş'in yıllardır sağ kolu olan Mehmet Kulaksızoğlu 'nun yokluğu ise Güneş'i mutsuz eden bir başka konu oldu.

3) GÜNEŞ'İN OTORİTESİ HIZLA ZAYIFLADI

Takıma yapılan geç ödemeler, geçen seneden verilmeyen bazı primler ve yönetimin kaçan şampiyonluğun faturasını Ümraniye 'ye kesmesi nedeniyle Şenol Güneş'in eli kolu bağlı adeta bağlandı. Mutsuz olan futbolcuları bir türlü motive edemeyen siyah-beyazlı teknik adamın, para sorunları yaşayan takıma kimi zaman söz geçiremediği ortaya çıktı.

Son olarak bu sıkıntılardan dolayı hem yönetime hem de teknik heyete rest çeken ve süresiz kadro dışı bıkarılan Tolgay Arslan'ın durumu, takım içerisinde en çok konuşulan konulardan biri olarak öne çıkıyor. Futbolcuların, Quaresma 'nın kulübü FIFA'ya şikayet ettiği dönemde kadro dışı kalmamasını örnek gösterdiği ve Tolgay'a haksızlık yapıldığı yönünde görüş bildirdikleri vurgulandı.

4) YILDIZ OYUNCULAR KULÜP ARIYOR

Özellikle Pepe, Quaresma, Babel ve Adriano gibi oyuncuların devre arası ve sezon sonu olmak üzere tekliflere açık oldukları belirlendi.

Bu konuda menajerlerine talimat veren bu oyuncuların, paradan çok tesislerdeki olumsuz atmosferden sıkıldıkları ve bu havanın değişmesi için ellerinden geleni yaptıkları vurgulandı. Pepe'nin TFF 'ye geçtiğimiz yaz döneminde şikayette bulunması da bu tür nedenlere bağlanırken, tesislerdeki sorunları ise yönetimden bir tek Ahmet Kavalcı 'nın çözmeye çalıştığı ortaya çıktı.

5) KAYIPLAR ARTIK TAKIMI ÜZMÜYOR

İki sene önceki şampiyonluk priminin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkma primleri henüz hesaplara yatırılmadığı için yönetime olan inancını kaybeden bazı futbolcuların, uçup giden puanlara bile eskisi gibi üzülmedikleri bildirildi. Teknik heyeti en çok üzen durumun ise bu olduğu kaydedildi.

Beraberliklere ve mağlubiyetlere tepkisiz kalan bir takımı motive etme konusunda sorun yaşayan teknik heyetin de bu durumdan şikayetçi olduğu ve bu havanın bir an önce değişmesi gerektiği yönünde yönetime görüş bildirdiği ifade edildi.

6) TESİSLER BAŞKAN ORMAN'I BEKLİYOR

Milliyet'in araladığı perdenin arkasında birçok problem bulunurken, futbolcusundan personeline kadar herkesin Başkan Fikret Orman'ı sorunları çözmek için tesislere el atmasını beklediği belirtildi. Özellikle futbolcuların, "Geçen sene biz bu takımı Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıkardık ama kaçan şampiyonluk nedeniyle biz suçlu ilan edildik" diye konuştukları vurgulandı.

Bu durumu fark eden bazı yöneticilerin ise "Başkan'ın bir an önce takımla bir araya gelerek huzur ortamı sağlaması lazım. Eğer bu ortam geri gelirse Beşiktaş şampiyon olur" yorumunu yaptıkları aktarıldı.