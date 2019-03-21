21 Mart 2019, 18:46
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Beşiktaş, Gökhan Töre Hakkında Disiplin Soruşturması Başlattı

Beşiktaş, kadro dışı bırakılan Gökhan Töre hakkında disiplin soruşturması başlattığını açıkladı

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre'nin açıklamalarının ardından hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş JK'nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz.

Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz."

Gökhan Töre, Beşiktaş, Spor



YORUMLAR (4)
SERDAR: Adamı harcadılar. Çenesi kapanmayan Tolgay için birşey yapmamışlardı.
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ADANALI YAZIYOR: hiç bir profesyonel futbolcu böyle açıklama yapmamalı tamamen amatörce olmuş. kin ve nefret içeriyo. bu açıklamanın Beşiktaşa ne faydası var eyyy Gökhan efendi. sen de Beşiktaştan büyük değilsin Fikret orman da...
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STATÜ HERŞEY DEĞİLDİR: Ormancı kendi yaktığı ormanda mahsur kaldı
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ORMANCİNİN-CİRASİ: ormanci zorda
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