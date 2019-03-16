Beşiktaş - Göztepe Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? (Canlı İzle)

Süper Lig 26. haftasında Beşiktaş'ın konuğu Göztepe. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın 44 puanı var ve 3. sırada yer alıyor. Göztepe ise ligin ikinci yarısında galibiyete hasret kaldı ve 27 puanla 16. sırada. 50. Kez karşılaşacak iki takımda maç öncesi eksikler, takımların son durumları, istatistikler ve muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Yardımcılıklarını Ceyhan Sesigüzel ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Göztepe maçını internetten canlı online olarak izlemek isteyenler, BeIN Connect üye girişi yaparak seyredebilecekler.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Göztepe, bu akşam oynayacakları maçla Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 24'ünü Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 79-46 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı Göztepe 2-0 kazandı.

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da ise 25. kez karşılaşacak. İstanbul'da oynanan 24 lig maçında Beşiktaş 14, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 46 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'daki maçı ise Beşiktaş 5-1 kazandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta fileler toplam 50 kez havalandı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 34, Göztepe ise 16 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş-Göztepe rekabetindeki son 11 randevuda maç başına gol ortalaması 4,5 olarak gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER - EKSİKLER

Beşiktaş'ın kadrosunda cezalı bir isim yer almazken, Gary Medel ve Ricardo Quaresma kart sınırındaki isimler. Siyah beyazlılarda Tolga Zengin ve Gökhan Gönül kadro dışı kaldıkları için formalarından uzak kalacaklar.

Geçen hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Isimat-Mirin'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Sarı kart cezası biten Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı.

Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecek.

Göztepe'de ise kart cezalısı bir oyuncu bulunmuyor. Sarı kırmızılı ekipte Tayfur Bingöl, Andre Castro, Berkan Emir ve Beto kart sınırında yer alan oyuncular.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Medel, Caner, Dorukhan, Atiba, Güven, Llajic, Quaresma, Burak

Göztepe: Beto, Gassama, Wallace Reis, Titi, Berkan, Castro, Borges, Yasin, Deniz, Ngando, Serdar

BEŞİKTAŞ'IN 2000. MAÇI

Beşiktaş'ın bu akşam Göztepe ile yapacağı maç, siyah-beyazlıların Süper Lig'deki 2000. maçı olacak. Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 1959'da başlayan ligde 13 kez şampiyon olurken, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.