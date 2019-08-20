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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

20.08.2019 14:25 Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
İdmana, transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Nicolas Mirin, tedavisi süren ve salonda çalışan Burak Yılmaz, çekilen MR sonrası tendinit teşhisi koyulan Domagoj Vida ile Atiba Hutchinson katılmadı. Enzo Roco ise sahada takımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2, kontrol pas çalışmaları yaptı daha sonra da taktik programının yer aldığı çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 10.30'da devam edecek.



Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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