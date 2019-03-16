16 Mart 2019, 18:08
»»

Beşiktaş'ın Rakibi Göztepe! Canlı Anlatım

Süper Ligde 26. hafta maçında zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ın rakibi Göztepe. Vodafone Park'ta oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadelenin hakemi Serkan Çınar...

7. dakikada Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah beyazlı ekibin oyuncusu Adriano yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi. Brezilyalı sol bek oyuncusunun tedavisi saha kenarında yapılıyor.

12. dakikada Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Adriano oyuna devam edemedi ve yerini Necip'e bıraktı.

35. dakikada Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin'in golü VAR'a bakıldı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak

Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz

Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanan ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetiyor.

Beşiktaşta Adriano Sakatlandı ve Maça Devam Edemedi

Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (3)
ADINIZI YAZIN-: saibeciler ne olacakki ne bekliyordun sanki
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: çok süpriz ne karius ne burak ne medel ne kagawa hiç birini beklemiyordum ilk 11 hiç umduğum gibi değil :)
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
BJK: bi git artık ya bi git !!!
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz