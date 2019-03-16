Beşiktaş'ın Rakibi Göztepe! Canlı Anlatım

7. dakikada Beşiktaş'ta sakatlık yaşandı. Siyah beyazlı ekibin oyuncusu Adriano yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi. Brezilyalı sol bek oyuncusunun tedavisi saha kenarında yapılıyor.
12. dakikada Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Adriano oyuna devam edemedi ve yerini Necip'e bıraktı.
35. dakikada Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin'in golü VAR'a bakıldı ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
İŞTE İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Gökhan, Medel, Vida, Adriano, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Quaresma, Burak
Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko, Borges, Castro, Serdar, Yasin, Deniz
Beşiktaş Göztepe maçı saat 19:00'da oynanan ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor. Öte yandan iki takım arasındaki karşılaşmayı ise Serkan Çınar yönetiyor.
Beşiktaş, Spor