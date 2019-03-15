Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazır

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş
, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.
Açıklamada, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas organizasyonlarının ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.
Bu antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar kampa girdi.
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Kaynak: AA