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Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı

Beşiktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başladı.

Beşiktaş gruplar halinde çalışmalara başladı
05.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:13
Beşiktaş, korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına gruplar halinde başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'ndeki son çalışmasını 19 Mart'ta gerçekleştirdikten sonra korona virüs salgını nedeniyle takım halinde antrenmanlara ara veren siyah-beyazlılar, bugün gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı.

Bugünkü antrenmanda; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Necip Uysal, Güven Yalçın, Tyler Boyd ve Utku Yuvakuran ile özel izinli Rıdvan Yılmaz yer aldı.

İdmana geniş sahada sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde ısınma hareketleri ile başlayan siyah-beyazlı oyuncular, ardından açma-germe çalışması yaptı. Tam sahada koşu, kondisyon ve yan top çalışmaları yapan oyuncular, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın yapacağı idmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Spor, Haber
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