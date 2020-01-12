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Beşiktaş, Guilherme transferini 40 bin Euro'ya bitirdi

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, transfer yapmayacağını açıklamıştı. Bu karara rağmen siyah-beyazlılar, sürpriz bir hamle yaparak Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

12.01.2020 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:56

Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan , TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti. Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlılar, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı. TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin Euro) transfer harcaması limiti bulunan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Yeni Malatyaspor'la 1,5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyor. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı. Guilherme'nin özellikle Beşiktaş'ın içinde bulunduğu mali durum nedeniyle bu sezon için fedakarlık yapacağı öğrenilirken, Brezilyalı futbolcunun maaşında önümüzdeki sezon artırım yapılacak.

40 BİN EURO'YA BİTİRDİLER

Transferdeki bir diğer kritik nokta ise Yeni Malatyaspor'un alacağı para. Guilherme ile yapılan anlaşmada sözleşmede yer alan '40 bin Euro karşılığında istediği takıma gidebilir' maddesi de Malatyaspor'un elini kolunu bağlıyor. Oyuncuyla ve Benevento ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a da 40 bin Euro ödeyerek transferi tamamlayacak. Guilherme transferinin detayları ise önümüzdeki günlerde kulüp tarafından açıklanacak.

"TRANSFER BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karar sonrasında açıklama yapmış ve "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş, Guilherme transferini 40 bin Euro'ya bitirdi

Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (7)
BENCE:OLUR MU CANIM TAKIMINA DA BENEVETTO YA DA VERMİŞLERDİR 40 BİN EURO MALATYAYA SADECE
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SUPER OYUNCU:Bir GS li olarak Super Lig de begendigim en iyi oyunculardan birisi
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PEMBE PANTER:40 bin euroya ligin en iyi 10 numarasını nasıl aldınız çoook merak ediyorum
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KURT-ULUCAK:40 bin euro ne şaka mı ? :D
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BUNAK:VIŞŞŞ. ULA O PARAYA BEN BİLE OYNAMAM. AÇ GEZERİM DAHA İYİ
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VATANDAŞ:üstüne bir de para alsaydınız oğlum 40 bin euro ne beni alamazsınız o fiyata
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LENSIN AYVA GOBEGI:Yeni yonetimin ilk transferi hayirli olsun. Carsida et doner yemeye kalksan zaten 30bin euro yapiyor 10bin daha koyup transfer yapmak mi aman aman
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