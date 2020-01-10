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Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı!

Transferin suskun takımı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen Guilherme'yi renklerine bağladı.

10.01.2020 23:36 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:47

transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı takım, ligin ilk yarısını 'da geçiren Brezilyalı oyuncu Guilherme ile el sıkıştı. TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki oyuncunun transferini tamamladı. Guilherme'nin bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunuyor.

SERGEN "GÖRÜŞME VAR" DEMİŞTİ

BeIN Sports'a röportaj veren Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Beşiktaş ile görüştüğünü biliyorum. Gider mi, kalır mı bilmiyorum. Çok profesyonel bir oyuncu. Şimdiye kadar onunla hiç bir problem yaşamadık. Beşiktaş'a gitmek isterse de ona dur diyemeyiz." demişti.

MALATYASPOR İLE 58 MAÇA ÇIKTI

Brezilyalı oyuncu, Malatyaspor formasıyla 58 maçta forma giyerken 12 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

Beşiktaş, Guilherme'yi kadrosuna kattı!

Malatyaspor, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (6)
BJK ABDULLAH:Takımımız iyi bir transfer yapmıştır çok faydalı olacağına inanıyorum hayırlı olsun
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4 2
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İYİ:kartalım hadi
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5 2
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BLADE:Hadi bakalim yine ayni 28 yasina gelmis vasat Anadolu takimi oyuncusu hic akillanmadiniz yillardir hangi oyuncu iyi cikti anadoludan alinan , Vagner Love , Boyd , Eneramo , Douglas vs vs hangi birini sayayim takimda başka çöp yokmus gibi...
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SAİT HOPSAİT:Cep delik, cepken delik. İyice cılkı çıktı BJK nın. Guilerme''nin oynadığı takımlar Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor. Yani profesyonel futbol hayatında her yıl başka bir takımda. Nasreddin. Hoca misali ''ya tutarsa''. Ne diyelim , inşallah.
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1 1
MALATYALI:senin takımında guilherne var mı merak ediyorum
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2 1
BJK MUSTİ:Yok artık!!!! İs-te-meeeeeeez. Yeter, yeeeeeteeeeer.
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