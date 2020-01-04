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Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Beşiktaş, Belek kampının ikinci gününe sabah idmanı ile başladı.

04.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 12:54 Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi
, kampının ikinci gününe sabah idmanı ile başladı.

Süper Lig'de ikinci yarıya  'da hazırlanan Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşularına geçen futbolcular streching hareketleri sonrası kuvvet çalışmalarının yer aldığı programı uyguladı. İkinci bölümde topla idmana geçen Abdullah Avcı'nın öğrencileri, pas ve kondisyon hareketlerinin bir arada yer aldığı çalışmalar yaptı. idmanı, son bölümde yapılan serbest çift kale turnuvası ile sona erdi. Oldukça çekişmeli ve tartışmalı geçen turnuvayı kazanan turuncu takım maç sonu kameralara galibiyet pozu verdi.

VİDA ANTRENMANDA

Siyah-beyazlılarda dün akşam kampa katılan Vida sabah idmanında yer alırken, öğleden sonra kampa katılacak olan Karius'un da akşam idmanına çıkacağı açıklandı. Burak Yılmaz, Dorukhan ve Douglas bireysel çalışmalarını sürdürürken, grip olan Victor Ruiz antrenmana çıkmadı.

GULİYEV DE ANTRENMANDA!

Siyah beyazlılar akşam saat 18.00'de yapacağı idman ile Belek kampına devam edecek.

Bu arada, Beşiktaş'ın çalışması sırasında, dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de antrenman sahasının yanında idman yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

Turnuva maçından görüntüler

Ramil Guliyev'in idmanından görüntüler


- Antalya

Beşiktaş, Antalya, Belek, Sabah, Spor

Kaynak: DHA

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