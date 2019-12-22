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Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!

Fenerbahçe derbisi sonrası Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde toplanan Beşiktaş yönetimi, yarın hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapma kararı aldı.

22.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:53

Süper Lig 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında , 'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş yönetimi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplandı. Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre toplantıdan basın toplantısı yapma kararı çıktı. Ahmet Nur Çebi, yarın derbide yaşanan hakem hataları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!

Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor


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